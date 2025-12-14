Ordine dei Medici della provincia di Potenza: questi giovani hanno pronunciato solennemente il Giuramento di Ippocrate. Auguri alle nuove leve

È un appuntamento annuale molto atteso quello della “Giornata del Medico”, organizzato e promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Potenza.

Nella edizione 2025, ospitata nella Sala dei Medici Illustri in via Verrastro, nel capoluogo, tanti i significati espressi e testimoniati dalla forte emozione dei protagonisti.

Il presidente dell’OMCeO, il dr. Rocco Paternó, accogliendo i venti giovani colleghi che hanno pronunciato solennemente il Giuramento di Ippocrate e presentandoli ufficialmente alla comunità medica ha sottolineato:

“La medicina non è solo tecnica ma compassione, etica, rigore, gentilezza, presenza e ascolto di quanti si affidano alle nostre cure.

Il Giuramento è, in primis, un impegno morale.

A voi tutti che intraprendete il cammino in questa nobile professione, auguro di mantenere sempre un atteggiamento di apertura e correttezza, di condivisione con i colleghi, ma soprattutto di essere sempre accanto a chi ha bisogno, potendo accogliere le istanze e le sfide che vengono proposte.

L’invito, che volgo ogni anno con fermezza e convinzione, è a rimanere nella nostra terra, la Basilicata, per migliorare le sorti del sistema sanitario e perché vi è comunque possibilità di riconoscimento professionale e umano”.

Dopo i saluti a cura della dr.ssa Rossella Falotico della Commissione Albo Odontoiatri della provincia di Potenza, la Cerimonia della consegna delle Medaglie d’Oro ai decani dell’Ordine come riconoscimento per i 50 anni di laurea e, di conseguenza, per l’impegno, l’abnegazione e la dedizione espresse nel corso di anni di esperienza e lavoro all’interno del territorio lucano.

L’augurio rivolto alle nuove leve, come è emerso nel corso della manifestazione, guarda all’espressione più autentica di “scienza e coscienza”, ma anche di dignità, curiosità, passione e rispetto del codice deontologico.

L’intensa giornata è culminata nell’intitolazione della Sala Consiglio al compianto dr. Franco Vinci, medico, politico e uomo accanto alla gente, indimenticabile punto di riferimento per i medici, nell’umiltà, nella disponibilità, nella lungimiranza, nella competenza e nella infinita professionalità.

A profilarne un commosso e corale ricordo, l’on. Giuseppe Molinari, il dr. Antonio Santangelo, il dr. Giuseppe Finizio e la figlia, Patrizia Vinci.

Ecco le foto.