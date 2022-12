Avigliano: la Madonna del Carmine pronta ad incontrare Papa Francesco

Il prossimo 31 dicembre la Madonna del Carmine di Avigliano incontrerà Papa Francesco presso la Basilica di San Pietro a Roma per il Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso e per inaugurare insieme al Pontefice il nuovo anno nella giornata successiva, in cui si terrà anche la Giornata Mondiale della Pace, con la santa messa delle ore 10:00 del 1° gennaio.

Un momento straordinario per l’intera comunità aviglianese e in generale per tutti i devoti che accompagneranno la Vergine del Carmelo in questo incontro con il Papa.

Un confratello della madonna del Carmine ci aggiorna sulla situazione:

“In questo momento la Vergine del Carmine di Avigliano è in viaggio per Roma con il parroco Don Mimmo Lorusso, il presidente e il vice presidente della confraternita”.

Non possiamo che augurare Buon viaggio alla Madonna del Carmine di Avigliano nell’attesa che venga ricevuta dal Papa.a

