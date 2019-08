Avigliano: “sottoscritto, dopo lunghi mesi di trattativa, l’accordo integrativo aziendale con il Comune”

La UIL FPL, nella persone di Verrastro Giuseppe – Segretario regionale Aggiunto UIL FPL – rende noto che:

“E’ stato sottoscritto, dopo lunghi mesi di trattativa, l’accordo integrativo aziendale con il Comune di Avigliano.

Un risultato importante che pone le basi per rafforzare nei prossimi anni, ancor di più, il ruolo della contrattazione di secondo livello.

Nel corso dell’incontro la UIL FPL ha sollecitato l’erogazione della produttività anno 2018 e stabilito che, entro il 16 Settembre, l’Amministrazione comunale dovrà convocare le parti per definire una progressione economica orizzontale per il personale dell’ente e per affrontare la turnazione della polizia locale.

Relativamente alla stabilizzazione del personale precario dell’ente, si è chiarito che bisogna utilizzare le graduatorie della Regione, come specificato anche dalla circolare del 1 Agosto del 2019 del Ministero del lavoro che sancisce anche la validità delle graduatorie regionali.

La UIL FPL ha sollecitato l’Amministrazione a prendere da subito contatti con la Regione per chiarire, una volta per tutte, sia le fonti di finanziamento sia l’utilizzo delle graduatorie esistenti.

Si è già perso molto tempo e il personale oramai aspetta la stabilizzazione che da tempo era stata annunciata ma non ancora mai attuata.