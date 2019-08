Potenza, attivata la quinta Ecostazione in questa zona!

Il Comune di Potenza fa sapere che:

“E’ stata attivata la QUINTA Ecostation presso la quale le utenze potranno recarsi per conferire materiale differenziato delle seguenti tipologie di rifiuto:

Bottiglie di plastica (PET);

Flaconi (HDPE);

Piccoli R.A.E.E. (piccoli elettrodomestici, cellulari, schede madri, ecc.);

Toner esausti;

Pile esaurite.

La quinta ecostation è situata a VIA ZARA, e il suo utilizzo è 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

La postazione di VIA ZARA si aggiunge alle altre QUATTRO presenti in città situate rispettivamente in:

Via delle Medaglie Olimpiche (Macchia Romana – Piazzale Chiesa);

Via Francesco Saverio Nitti (ex mercato coperto Rione Lucania);

Via Anzio (Autostazione Autobus nei pressi della Regione Basilicata);

Bucaletto.

L’iniziativa ricopre una valenza sociale ed ambientale, in quanto, attraverso il meccanismo premiante di cui sono dotate le ecostation , si trasmette un messaggio di rispetto ambientale con l’incentivo alla raccolta differenziata.

Le attività eco-friendly diventano così il simbolo del pensiero green del “Più ricicli…più guadagni”.

Per accedere alle eco card e alle relative attività premianti si rimanda alla sezione dedicata del sito dell’ACTA”.