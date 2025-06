Basilicata, al via la prima prova dell’esame di maturità: a tutti i nostri ragazzi in bocca al lupo!

Sono oltre 5.000 le studentesse e gli studenti lucani impegnati oggi con la prima prova degli Esami di Stato.

I candidati hanno a disposizione un massimo di 6 ore per sviluppare una delle sette tracce proposte.

Tre le tipologie di prova: analisi del testo, testo argomentativo e tema d’attualità.

In Basilicata l’esame di stato coinvolge 5.277 maturandi, 3206 in provincia di Potenza, 2071 in quella di Matera.

Secondo i dati dell’ufficio scolastico regionale il 53% degli studenti interessati sono liceali (2.797), 1.514 arrivano dagli istituti tecnici e il 18%dagli istituti professionali.

162 le commissioni nominate nella nostra regione, 101 nel potentino, 61 nel materano.

Ciascuna esaminerà due classi.

Mentre i membri esterni, un presidente e tre docenti, sono stati pubblicati sull’apposita sezione nel sito del ministero dell’istruzione.

In bocca al lupo a tutti nostri ragazzi.