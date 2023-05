Basilicata ancora protagonista nel Giro d’Italia: “La Regione si è fatta trovare pronta anche quest’anno”. Le parole di Bardi

“La nostra bellissima Basilicata sarà di nuovo in mostra sul grande palcoscenico mediatico sportivo internazionale offerto dal Giro d’Italia.

Dopo il successo dello scorso anno a livello organizzativo, di partecipazione, di pubblico e di visibilità, con l’arrivo della tappa a Potenza e le immagini mozzafiato delle bellezze naturali e paesaggistiche dell’area sud della nostra regione, quest’anno il focus della carovana ciclistica si soffermerà su due perle dell’area nord del territorio lucano: Melfi e Venosa.

Nella Città del Castello Federiciano lunedì 8 maggio ci sarà l’arrivo della terza tappa.

La Città di Orazio e del Castello Aragonese, invece, sarà protagonista della partenza, la mattina di martedì 9 maggio, della quarta tappa che si concluderà nel pomeriggio con l’arrivo a Lago Laceno, in Campania.

Esprimo pertanto la mia grande soddisfazione e il ringraziamento agli organizzatori del Giro d’Italia che per il secondo anno di seguito hanno scelto la nostra regione che trarrà ulteriori benefici nell’ambito dell’azione strategica di promozione turistica di tutto il territorio lucano intrapresa dal governo regionale in collaborazione con l’Apt e i 131 Comuni.

La Regione si è fatta trovare pronta anche quest’anno, in collaborazione con Anas, Provincia, Comuni e Prefettura di Potenza, per accogliere nel migliore dei modi e in sicurezza l’arrivo e la ripartenza della carovana rosa della quale quest’anno fanno parte due ciclisti lucani, il veterano Domenico Pozzovivo e il giovanissimo Alessandro Verre, che saranno sostenuti calorosamente dall’affetto dal popolo lucano nella loro terra e in tutto il percorso del Giro”.

Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)