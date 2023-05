Anche un nome lucano tra i partecipanti al Giro d’Italia che in questa edizione toccherà la Basilicata.

Il Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, annuncia:

“Abbiamo atteso tanto ma ora possiamo annunciarlo: il giovane Lucano di Villa d’Agri di Marsicovetere parteciperà al Giro d’Italia dal 6 al 28 Maggio 2023.

È la prima volta per la nostra comunità e per la Val d’Agri poterlo accompagnare per le strade d’Italia e tifare ALESSANDRO VERRE“.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)