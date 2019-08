Potenza, in arrivo nuove norme per i possessori di armi: questo l’avviso della Questura

La Questura di Potenza in Comunicato Ufficiale chiarisce i termini del nuovo decreto per i possessori di armi:

“Il Decreto L.vo n. 104 del 10.08.2018, ha previsto, nuove norme in materia di controlli sanitari per coloro che sono detentori di armi, ovvero coloro che sono già possessori di autorizzazioni di Polizia in materia di detenzione di armi, ma scadute di validità da oltre cinque anni, perché mai rinnovate.

Tali soggetti, devono comunque presentare la certificazione medica, prevista del Decreto del 28.04.1998 del Ministero della Sanità, ove risulti che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, all’ufficio locale di Pubblica Sicurezza, o in assenza al locale Comando dell’ Arma dei Carabinieri.

In una prima fase di applicazione della normativa, si è dato il periodo di anni uno per l’assolvimento dei detentori di armi all’obbligo della presentazione del predetto certificato medico, termine che scadrà il 14 Settembre 2019.

Si invitano pertanto i possessori di armi che si trovano in tale situazione, di provvedere alla consegna della certificazione medica entro tale data”.