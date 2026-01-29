Basilicata, buone notizie: 45 milioni per le strade lucane! Ecco i 7 interventi strategici

La Regione Basilicata rafforza il proprio impegno sulla viabilità locale con l’assegnazione di 45 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione destinati alle strade comunali “strategiche”.

Un risultato che arriva al termine di un lavoro istruttorio complesso della Direzione Infrastrutture, dopo l’avviso pubblico dello scorso maggio, concluso con la redazione di una graduatoria delle candidature avanzate dai Comuni che punta a migliorare in modo strutturale sicurezza, accessibilità e qualità della mobilità nei territori lucani.

Le risorse FSC, nell’ambito dell’accordo Governo-Regione, finanziano interventi su collegamenti ritenuti essenziali: strade che connettono i centri urbani tra loro, li mettono in relazione con la rete viaria principale e con le strutture che erogano servizi di interesse pubblico.

L’avviso, rivolto ai Comuni, ha consentito di candidare anche strade appartenenti a soggetti terzi (come, per esempio, ex Comunità montane o Consorzi di bonifica) prevalentemente, se non esclusivamente, percorse dagli utenti, ma spesso prive di una manutenzione costante, favorendone il trasferimento nella proprietà comunale e il loro inserimento in una programmazione ordinaria di controllo e ripristino.

Il lavoro svolto ha portato al finanziamento di 7 interventi, che coinvolgono 24 comuni per un’estensione complessiva di circa 110 chilometri di strade.

“È stata ultimata un’istruttoria molto articolata – ha commentato il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe – per la quale ringrazio gli uffici e i tecnici che hanno consentito questo risultato rilevante. Ora è possibile sostenere interventi concreti e mirati su una rete viaria che rappresenta una risorsa fondamentale per la vita quotidiana delle comunità”.

Le misure finanziate riguardano progetti candidati da Comuni proponenti capofila con i Comuni aggregati.

Ecco l’elenco, con gli importi finanziati:

Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità di collegamento dei centri abitati di Rapone e San Fele. Soggetto proponente: Comune di Rapone. Comune aggregato: San Fele. Assegnati 4 milioni di euro. Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento del collegamento tra i centri abitati di Garaguso, Salandra e la frazione Montagnola con lo scalo delle Ferrovie dello Stato e la SS 407 Basentana. Soggetto proponente: Comune di Salandra. Comune aggregato: Garaguso. Assegnati 3 milioni di euro. Lavori di messa in sicurezza della strada di collegamento tra i centri abitati di Albano di Lucania-Tricarico e la ex SS 277. Soggetto proponente: Comune di Albano di Lucania. Comune aggregato: Tricarico. Assegnati 3,3 milioni di euro. Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico sulla strada Cancellara-Ponte Tiera. Soggetto proponente: Comune di Cancellara. Comuni aggregati: Acerenza, Oppido Lucano, Vaglio Basilicata. Assegnati 8,4 milioni di euro. Manutenzione straordinaria e adeguamento della strada Serrapotina. Soggetto proponente: Comune di Chiaromonte. Comuni aggregati: Calvera, Carbone, Castronuovo Sant’Andrea, Fardella, Senise, Teana. Assegnati 14,4 milioni di euro. Riqualificazione funzionale e adeguamento della strada di fondovalle del Racanello. Soggetto proponente: Comune di Castelsaraceno. Comuni aggregati: Armento, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri. Assegnati 8 milioni di euro. Interventi di ammodernamento della strada Camastra-Pierfaone. Soggetto proponente: Comune di Abriola. Comune aggregato: Anzi. Assegnati 3 milioni di euro.

La graduatoria non esaurisce il fabbisogno emerso dai territori, in considerazione delle ulteriori 48 istanze ammissibili che non hanno trovato copertura finanziaria in questa tornata di assegnazioni. La Regione ne ha preso atto e vuole trasformare in opportunità lo strumento della graduatoria, dietro la quale c’è stata una importante progettualità proposta dai primi cittadini, che potrà essere una leva infrastrutturale decisiva per la viabilità interna.

Intanto, dello stanziamento previsto di 45 milioni di euro, c’è una somma residua pari a circa un milione di euro. Gli uffici regionali valuteranno, d’intesa con il Comune capofila del primo progetto tra quelli non finanziati, la possibilità di assegnare le risorse e procedere alla realizzazione dell’opera per stralci funzionali. Si tratta dell’intervento di adeguamento della viabilità principale a servizio dei comuni di Miglionico, Montescaglioso (soggetto proponente) e Pomarico, per il quale è stato richiesto un finanziamento di 5,1 milioni di euro.

“L’intera graduatoria è uno strumento straordinario – ha spiegato Pepe – perché nasce da una pianificazione condivisa e sarà utile per attrarre risorse future per finanziare gli altri progetti. I sindaci, sentinelle sul territorio e interlocutori istituzionali preziosi, si sono messi insieme e hanno indicato alla Regione quali sono le strade prioritarie e strategiche sulle quali intervenire”.

Uno schema operativo che valorizza il ruolo degli amministratori locali e rafforza la capacità di programmazione. L’obiettivo dichiarato resta quello di una viabilità efficiente e inclusiva, in grado di sostenere sviluppo e coesione in Basilicata.

“Questo percorso – ha concluso Pepe – mette a disposizione della Regione e dei Comuni un metodo di lavoro solido e replicabile, costruito sul confronto istituzionale e sulla condivisione delle priorità. Un approccio che va oltre la singola misura e diventa una base credibile per la programmazione futura, utile a orientare nuovi investimenti e a dare continuità a una strategia infrastrutturale coerente con le esigenze reali dei territori”.