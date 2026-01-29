Potenza, fuga e inseguimento nella notte: auto danneggiate e fiamme!

Notte movimentata nel centro storico di Potenza, dove un uomo alla guida di una Bmw ha tentato di sfuggire a un posto di blocco dei Carabinieri.

Dalle primissime notizie pare che, durante la fuga, l’auto ha urtato diverse vetture parcheggiate lungo le strade del centro, prima di essere bloccata dai militari dopo un breve inseguimento.

Nel corso dell’incidente, la Bmw ha preso fuoco in seguito all’impatto con una delle auto coinvolte.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per chiarire i motivi della fuga e la posizione dell’uomo, che è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso.