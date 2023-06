Basilicata, ci risiamo: auto trovata senza ruote

Ancora una brutta sorpresa per un ignaro materano che ha dovuto fare i conti con i “ladri di pneumatici”.

Nel mirino di questi malviventi, questa volta, una Mercedes parcheggiata in Via Salvemini, derubata delle gomme.

Il “Modus operandi” dei ladri pare sia sempre lo stesso: hanno agito nella notte, prelevando le ruote (con i rispettivi cerchioni) e lasciandola su 4 tocchetti di legno.

Non solo Matera ma diverse città della Basilicata purtroppo non sono nuove a questo genere di “sorprese” che non fanno altro che accrescere il timore dei cittadini.

Ricordiamo, poche settimane fa, un episodio simile avvenuto a Melfi (PZ).a

