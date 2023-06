Piove e Potenza diventa un fiume: ecco gli ultimi disagi

Potenza allagata e traffico in tilt: è quanto accaduto nella tarda mattina di ieri a seguito della pioggia che proprio non vuole cedere il passo all’estate.

Cittadini sempre più allarmati nel vedere le strade di Potenza impraticabili a causa dell’allagamento.

Chiamati anche i Vigili del Fuoco che hanno effettuato interventi di soccorso all’ormai noto sottopasso di Via Roma allagato con un’auto bloccata all’interno.

Le zone maggiormente colpite dagli allagamenti sono state: da Via Angilla Vecchia a Via Anzio, il centro storico, Via dei Mille e il Gallitello.

Tanta la rabbia dei cittadini secondo i quali è ridicolo vedere una città di montagna in queste condizioni.

Tra loro c’è chi punta il dito contro chi avrebbe potuto evitare questa situazione effettuando per tempo la manutenzione dei tombini.

Avete riscontrato anche voi disagi?

