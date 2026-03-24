Basilicata, diritto alla casa per tutte e tutti: “parte un nuovo percorso”

“Dopo le battaglie fatte per il diritto allo studio per le studentesse e gli studenti, studentati compresi, per lo scorrimento della graduatoria per circa 450 famiglie per l’assegnazione di contributo per l’acquisto della casa, per la ‘riserva Bucaletto’ a Potenza oggi si aggiunge un altro tassello, parte un nuovo percorso, con la mozione che ho depositato durante la seduta del Consiglio per la ‘Promozione di politiche di housing, housing sociale e inclusione abitativa per la popolazione anziana“.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“Tra gli obiettivi della mozione quello di attuare al più presto i procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione di cui agli artt.15,16,17 e 18 della legge regionale ‘Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore lucano”, approvata con Delibera di Consiglio regionale n.211 del 10/03/2026’.

Inoltre, attivare una valutazione concertata con i soggetti del partenariato economico e sociale regionale (Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria e Rappresentanti delle Imprese) e degli enti locali (UPI e ANCI di Basilicata), coinvolti nella proposta di Mid Term Review (MTR) del PR FESR 2021-2027 Basilicata, e in particolare sulla riprogrammazione dei fondi europei verso l’Housing, priorità strategica, e che vede come destinatari nuclei familiari a basso e medio reddito, con difficoltà ad accedere al mercato immobiliare privato; gruppi svantaggiati o vulnerabili, come anziani non autosufficienti, persone con disabilità, giovani, famiglie monogenitoriali; persone a rischio di esclusione sociale o che necessitano di percorsi di autonomia abitativa; studenti universitari fuori sede.

L’impegno sollecitato con la mozione è anche teso ad approvare il Piano Paesaggistico regionale e avviare un percorso strutturato di confronto tra il Governo regionale e gli Ordini professionali al fine di riformare il sistema di governo del territorio, dalle misure volte alla valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, alla L.R. n.23/1999, fino alla necessaria riforma complessiva della normativa urbanistica, con l’obiettivo strategico di approdare a un Testo Unico dell’urbanistica che garantisca chiarezza normativa, coerenza procedurale e certezza delle regole.

Infine la mozione impegna ad individuare i fabbisogni abitativi specifici della popolazione anziana nei Comuni lucani e definire un piano regionale per l’housing sociale dedicato agli anziani, con obiettivi, risorse e tempistiche chiare, anche finalizzate alla promozione della loro autonomia abitativa e relazionale, contrastarne l’isolamento sociale e garantire assistenza continuativa, favorendone l’accesso integrato a servizi sanitari e territoriali, anche attraverso la telemedicina”.