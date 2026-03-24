Potenza: “Visita il Museo con guide speciali”. L’appuntamento in provincia

Venerdì 27 marzo a partire dalle 18,30 presso il Museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri (Grumento Nova) si terrà il secondo incontro organizzato a Grumentum nell’ambito del progetto “Tesori lucani – alla scoperta dei musei della Basilicata”, dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico dei territori afferenti al Museo.

L’evento, dal titolo , in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G. Racioppi” e il Comune di Grumento Nova, prevede la visita alla collezione del Museo a cura degli studenti delle sezioni di Grumento Nova e Tramutola.

Nell’ambito dell’accordo di valorizzazione tra la Direzione Regionale Musei Nazionali di Basilicata e l’istituto scolastico, i ragazzi accompagneranno il visitatore alla scoperta dei reperti del Museo.

Sono previsti due turni di visita, il primo alle 18,30 e il secondo alle 20. Il Museo sarà aperto fino alle 23.

Di seguito la locandina con i dettagli.