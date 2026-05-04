Bella: riapre questo Ufficio Postale. Ecco da quando

Il Comune di Bella informa:
“da domani martedì 5 maggio 2026, verrà riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Bella centro dopo l’esecuzione dei lavori infrastrutturali nell’ambito del progetto “POLIS”, finanziato con risorse del P.N.R.R., finalizzati a dotare l’ufficio di nuove tecnologie per l’erogazione di nuovi e innovativi servizi alla cittadinanza.
Come Amministrazione Comunale crediamo che la qualità dei servizi passi anche da spazi adeguati, funzionali e vicini ai bisogni reali delle persone, in particolare gli anziani e di chi vive quotidianamente il paese.
Un ufficio postale che diventa una “Casa dei Servizi di cittadinanza globale”.
Un ringraziamento a Poste Italiane per la realizzazione di questo importante progetto e per aver rispettato pienamente i tempi di riapertura del presidio postale”.