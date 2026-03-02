Basilicata, incidente su questa strada: impatto tra auto e cinghiale!

Incidente tra un’auto e un cinghiale sulla Statale 106 Ionica in territorio di Policoro.
A bordo vi erano due giovani.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i veterinari dell’asl.
Il mezzo ha riportato notevoli danni.
Il 56,4% delle iscrizioni al prossimo anno scolastico in Basilicata è destinato ai Licei, il 31,2% agli istituti tecnici e il 12,3 agli istituti professionali….
Il Questore di Potenza ha accolto i nuovi Agenti e Ispettori della Polizia di Stato assegnati alla Questura. L’arrivo rientra nel piano di potenziamento degli…
C’è un silenzio che pesa più del fumo e dell’acciaio tra le pareti della Galleria delle Armi. È il silenzio di oltre seicento anime che,…
Da domenica 8 marzo in prima serata su Rai1 arriva la nuova stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, serie tv in quattro puntate coprodotta…
Questa mattina la Sala Consiliare della Provincia di Potenza ha ospitato la riunione operativa convocata dal Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, d’intesa con il Dirigente…
Si terrà mercoledi 4 marzo 2026 alle ore 10 a Potenza (presso Magazzini Sociali in Via Racioppi, 10) la conferenza stampa di presentazione del programma…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Commissario regionale Sen. del PD, Daniele Manca: “Nel fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo i Circoli…
Prosegue il percorso di sensibilizzazione promosso da Io Potentino ETS nell’ambito del progetto interregionale “Lotta al tumore, dalla prevenzione al fine vita”, realizzato in collaborazione…
Al via la seconda edizione della rassegna intercomunale “Non solo 8 Marzo”, l’iniziativa che vede unite le comunità di Avigliano, Filiano, Pietragalla e Potenza in…
In una regione che continua a perdere popolazione, la Basilicata detiene un primato che dovrebbe far riflettere: il più alto tasso di motorizzazione d’Italia. I…
Prende il via domani, 3 marzo, presso il Comincenter – Campus Universitario di Macchia Romana (Potenza), la Winter School “Parità Generativa”, promossa dalla Commissione Regionale…
L’indice TTF, riferimento per il prezzo del gas naturale in Europa, ha registrato un balzo del 25% in una sola seduta, riportandosi ai massimi da…