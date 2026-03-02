Programma Eventi 2026 di Ente Pro Loco Basilicata Aps: appuntamento a Potenza. Ecco data e ora

Si terrà mercoledi 4 marzo 2026 alle ore 10 a Potenza (presso Magazzini Sociali in Via Racioppi, 10) la conferenza stampa di presentazione del programma eventi per l’anno 2026 di Ente Pro Loco Basilicata Aps, organismo, riconosciuto dalla Regione Basilicata e dall’Apt Basilicata, di rappresentanza, assistenza e coordinamento delle Pro Loco affiliate alla Rete associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps.
A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e consigliere nazionale Assoguide, Rocco Franciosa il quale dichiara:
“Abbiamo inteso come comitato regionale in collaborazione con le nostre Pro Loco affiliate alla Rete Epli che ospiteranno gli appuntamenti nel corso dell’anno predisporre una programmazione delle attivitá rivolte ai Presidenti e volontari ed alla comunitá lucana, grazie al sostegno della Regione Basilicata e dell’Apt Basilicata”.
Di seguito la locandina con i dettagli.