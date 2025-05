Basilicata, la Regione cerca medici per il 118: assunzioni prevsite anche a Potenza e provincia. Ecco come candidarsi

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 26 del 12 maggio 2025 è stato pubblicato il bando relativo agli incarichi carenti per il servizio di emergenza sanitaria territoriale 118.

Si tratta di una misura fondamentale per garantire la copertura delle esigenze sanitarie del territorio lucano, in particolare per quanto riguarda il pronto intervento nelle situazioni di emergenza.

Il bando offre la possibilità ai medici interessati di candidarsi per ricoprire incarichi nella rete del 118, con una finestra di tempo di 20 giorni per la presentazione delle domande.

Questa iniziativa mira a colmare le carenze in alcune zone del territorio lucano, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la tempestività dell’assistenza sanitaria nelle emergenze.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha spiegato che:

“la pubblicazione del bando è un passo importante per il rafforzamento del sistema di emergenza sanitaria della nostra regione.

Con l’impegno costante di attrarre professionisti qualificati, intendiamo garantire a tutti i cittadini lucani una risposta rapida e adeguata in caso di emergenze sanitarie.

Invito quindi i medici che possiedono i requisiti a cogliere questa opportunità per contribuire a migliorare la nostra rete di emergenza 118”.

Cosa dice l’avviso pubblico

Posizioni disponibili: il bando elenca i posti di lavoro vacanti per medici dell’emergenza sanitaria territoriale nella Regione Basilicata.

Come candidarsi: i medici interessati possono presentare la domanda per uno o più di questi posti. Le domande vanno inviate all’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), ente che si occupa di raccogliere le candidature e assegnare i posti.

Tempistica: le candidature vanno inoltrate entro venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Requisiti e regole: il bando fa riferimento a delle regole precise che spiegano come funzionano questi incarichi, per esempio quante ore lavorative sono previste e altri dettagli importanti per i medici che vogliono candidarsi.

Obiettivo: l’obiettivo è garantire che ci sia sempre un buon servizio di emergenza sanitaria per tutti i cittadini della Basilicata.

Il bando specifica i distretti sanitari, le aree territoriali e il numero di incarichi vacanti per ciascuna area:

Distretto n. 1 (Vulture Alto Bradano):

Ambiti territoriali: Melfi, Venosa.

Incarichi da conferire: 5 a Melfi, 6 a Venosa.

Distretto n. 2 (Val d’Agri Marmo Platano):

Ambiti territoriali: Viggiano, Marsicovetere

Incarichi da conferire: 5 a Viggiano, 3 a Villa d’Agri.

Distretto n. 3 (Potenza Alto Basento):

Ambiti territoriali: Potenza

Incarichi da conferire: 10 a Potenza.

Distretto n. 4 (Lagonegrese – Pollino):

Ambiti territoriali: Maratea, Lauria, Chiaromonte, Senise

Incarichi da conferire: 3 a Maratea, 8 a Lauria, 2 a Chiaromonte, 5 a Senise.