Basilicata, “nuova liquidità ai nostri imprenditori agricoli”: i dettagli

Si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 23 novembre, con carattere di urgenza e in prosecuzione dei precedenti due incontri del 14 e 18 novembre scorsi, una importante riunione del Tavolo Verde presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata coordinato dall’assessore Carmine Cicala e con la partecipazione del Direttore Generale Vittorio Restaino e dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri.

Il tavolo è stato riconvocato con urgenza al fine di affrontare le tematiche relative ai pagamenti sugli interventi agro-climatico-ambientali del CSR 23/27 con particolare attenzione all’intervento per l’agricoltura biologica.

L’incontro, svoltosi in un clima di fattiva collaborazione, ha consentito di addivenire a proposte condivise volte a garantire il supporto necessario, in termini di liquidità, agli agricoltori lucani che stanno affrontando una difficile congiuntura.

Così come evidenziato dalle Organizzazioni di categoria componenti il Tavolo Verde:

“In concreto, si è convenuto far fronte alla importante richiesta pervenuta da parte delle aziende agricole che hanno aderito all’intervento per l’adozione di tecniche di agricoltura biologica mediante l’appostazione di ulteriori risorse del programma.

A tal fine si procederà ad una rimodulazione finanziaria del CSR Basilicata 23/27, nel quadro del Piano Strategico nazionale 23/27, che verrà sottoposta ai competenti organi nazionali ed europei per la successiva approvazione.

Questa proposta consentirà alle imprese agricole beneficiarie di ottenere entro la fine dell’anno pagamenti in anticipazione e saldo in misura non inferiore al 90 per cento.

I componenti del Tavolo hanno convenuto sulla opportunità di programmare sin dalla prossima settimana ulteriori incontri per affrontare le altre tematiche di particolare urgenza per il comparto agricolo di Basilicata.

Ha dichiarato l’Assessore regionale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala:

“Ringrazio i rappresentanti delle organizzazioni agricole Codiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri per il clima collaborativo e di grande responsabilità registrato nel corso degli ultimi incontri.

Nutro la certezza che tale metodo di lavoro consentirà sia di dare risposte immediate agli agricoltori nell’azione quotidiana della Direzione Politiche Agricole e soprattutto di condividere una visione strategica di programmazione delle attività future in favore del comparto agricolo regionale”.