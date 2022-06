Basilicata, perde la vita in spiaggia: “L’ambulanza avrebbe aspettato interminabili minuti prima di poter soccorrere”. I dettagli

Bernaldese ha perso la vita dopo un malore a Torremare di Metaponto.

Queste le parole del Primo Cittadino, Domenico Raffaele Tataranno:

“Oggi verso ora di pranzo sono stato informato di un bruttissimo accadimento sulla spiaggia di Metaponto, zona Torremare.

A quanto mi è stato riferito un nostro concittadino ha avuto un malore ed è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118.

L’ambulanza, subito giunta nei pressi, avrebbe aspettato interminabili minuti prima di poter soccorrere effettivamente il nostro concittadino, poi purtroppo deceduto, a causa dell’impedimento all’accesso causato da 2 accessi sbarrati collocate sulla strada tagliafuoco che garantisce l’accesso al mare in quel punto.

Io non sono in grado di dire se il nostro concittadino si sarebbe potuto salvare, ma da medico so quanto è importante intervenire il prima possibile in questi casi.

Ora mi vengono in mente due cose che mi sento di condividere con voi:

la prima è il sentimento di cordoglio di tutta la nostra comunità per questa tragica scomparsa, rivolto soprattutto alla sua famiglia e a tutti i suoi cari;

il secondo è che tutte le sbarre agli accessi debbano essere rimosse al più presto per garantire il passaggio più veloce possibile nel caso in cui uno sfortunato evento di questo genere dovesse ripetersi”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.a

