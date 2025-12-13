Basilicata, stabilizzazioni del personale nelle strutture sanitarie regionali: questa la situazione

La UIL FPL ha partecipato all’incontro convocato dalla Regione sul tema delle stabilizzazioni del personale nelle Aziende Sanitarie ASP, ASM, AOR San Carlo, IRCCS CROB, un argomento sul quale la nostra Organizzazione si batte da anni con determinazione e continuità.

L’incontro ha rappresentato un passaggio importante per fare il punto sulla situazione attuale e per sollecitare ulteriori azioni concrete a tutela dei lavoratori che attendono il riconoscimento del proprio percorso professionale.

Spiega il

Il Segretario Generale Regionale UIL FPL, Verrastro Giuseppe:

“Alla riunione erano presenti il Direttore Tripaldi e il Dirigente Dr. Rinaldi; è stato inoltre espresso apprezzamento per l’apertura e la disponibilità dimostrate dall’Assessore Cosimo Latronico.

La Regione comunicherà il 18 del corrente mese, ufficialmente alle Aziende Sanitarie , l’indicazione di procedere con le stabilizzazioni, proseguendo nel percorso già avviato negli anni precedenti, secondo quanto previsto dalla nuova legge regionale.

Nel corso della riunione sono stati presentati i dati aggiornati, dai quali emerge che, grazie alle stabilizzazioni effettuate negli ultimi anni, il numero complessivo del personale ancora in attesa non risulta particolarmente elevato: si parla di circa 70 lavoratori che hanno maturato il requisito.

Ciò conferma l’efficacia del lavoro sin qui svolto, ma evidenzia anche la necessità di completare il quadro per garantire piena continuità e sicurezza occupazionale.

La UIL FPL ha inoltre posto con forza il tema dell’utilizzo delle graduatorie ancora in corso di validità, con particolare riferimento a quella degli Operatori Socio-Sanitari (OSS), che risulta non ancora esaurita.

Abbiamo ribadito che tali graduatorie rappresentano uno strumento essenziale per rispondere tempestivamente ai fabbisogni delle Aziende e per garantire opportunità concrete a chi ha già affrontato e superato un percorso selettivo.

Analoga attenzione è stata richiesta per la Dirigenza Medica, per la quale numerosi professionisti – compresi i Dirigenti Psicologi che hanno maturato i requisiti – sono già nelle condizioni di accedere alla stabilizzazione.

È fondamentale che anche per queste figure si proceda senza ulteriori ritardi, riconoscendo l’impegno di chi ha sostenuto, con professionalità e sacrificio, il funzionamento del sistema sanitario regionale, soprattutto nei momenti più complessi.

Infine, è stato richiesto di uniformare le procedure relative al personale in assegnazione temporanea comandi ecc., armonizzando le modalità di reclutamento così come già fatto dall’ASP e dall’ASM.

La UIL FPL continuerà a monitorare da vicino l’operato delle Aziende e a sollecitare la piena attuazione delle indicazioni regionali.

Il nostro obiettivo resta invariato: garantire tutele, certezze e stabilità a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori della sanità, valorizzando competenze e professionalità che rappresentano un pilastro fondamentale per la qualità dei servizi offerti ai cittadini”.