Potenza: 300 coristi eseguiranno simultaneamente canti religiosi in queste chiese e cattedrali medievali della provincia. Il programma di oggi

“A volte, per ritrovare l’anima di una terra, è sufficiente che le sue voci storiche trovino un’armonia inedita.

Questo miracolo culturale e spirituale prende forma domani in occasione di Santa Lucia”.

È quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi, annunciando l’evento “Basilicanta” che rientra nel programma di “Fantastico Medioevo”.

Si tratta di un imponente concerto con oltre 300 coristi che eseguiranno simultaneamente canti religiosi in diverse chiese e cattedrali medievali sparse tra i centri del Vulture-Melfese Alto Bradano.

L’unicità dell’iniziativa non risiede solo nella sua formula – la prima in assoluto a livello nazionale – ma nel prestigioso asse istituzionale che lo sostiene. È il frutto di una sinergia tra la Regione Basilicata e le Diocesi di Melfi, Rapolla, Venosa e Acerenza, elevata al massimo livello grazie al Patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano.

Dice Bardi:

“È un progetto che traccia un ponte diretto tra le nostre antiche pietre e il cuore della cristianità.

Ricevere il Patrocinio del Dicastero Vaticano è il sigillo autorevole che attesta la profondità storica, artistica e religiosa di questa nostra ‘prima’ nazionale.

L’intesa tra la Regione, le Diocesi e la Santa Sede ci permette di valorizzare la Basilicata come culla di una fede e di una cultura millenaria, riscoprendo un repertorio, sotto la guida del Maestro Ambrogio Sparagna, che fonde il sacro con le radici popolari lucane”.

L’evento coinvolge l’Associazione regionale dei Cori della Basilicata e Chorus Inside Basilicata con l’obiettivo di rivalutare il patrimonio musicale medievale attraverso una formula “unica e simultanea” che promette un’esperienza immersiva, spirituale e multisensoriale.

La Basilicata ospita e genera un modello virtuoso in cui storia, fede, cultura regionale e prestigio internazionale si fondono in un’armonia destinata a risuonare ben oltre i suoi confini”.

Il programma di oggi, 13 Dicembre 2025:

Alle 18:00 appuntamenti a Rapone, presso la Chiesa Madre S. Nicola Vescovo, dove si esibirà la Corale Parrocchiale “S. Nicola Vescovo”.

A Ruvo del Monte, nella Chiesa di S. Maria Assunta, sarà il turno del Coro Venerabile Domenico Blasucci”.

Alle 18.30 la musica proseguirà ad Acerenza, nella Cattedrale di Maria Assunta e S. Canio Vescovo, con la Corale “Acerenza Città Cattedrale”.

A Oppido Lucano, nella Chiesa Convento di S. Antonio, la Corale “Johannes Obadiah”.

Alle 19:00 a Venosa, nell’Abbazia della SS. Trinità si esibirà il Coro Cattedrale “San Felice”.

A Genzano di Lucania, nella Chiesa S. Antonio da Padova, la Corale Shekinah.

Sono previsti gli ultimi appuntamenti alle 19.30, a Melfi, nella Cattedrale di S. Maria Assunta, con la Corale Diocesana di Melfi Rapolla Venosa.