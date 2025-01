Nonostante l’ordinanza che vietava i botti a Potenza, nel capoluogo non sono mancati fuochi artificiali.

Diversi gli interventi dei vari 118 per soccorsi a feriti, come spiega rainews, in seguito allo scoppio di petardi.

Il più grave, ammesso al Madonna delle grazie di Matera in codice giallo, ha riportato una ferita all’occhio.