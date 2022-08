Bonus trasporti: al via le domande! Ecco i dettagli

“Da domani 1 Settembre 2022 sarà possibile richiedere il Bonus Trasporti finanziato dal Ministero del Lavoro unitamente a quello dei Trasporti, un occasione per dare vita a un nuovo modello di Trasporto Pubblico Locale”.

Così dichiara il Segretario Generale della FIT-CISL di Basilicata Sebastiano Colucci che aggiunge:

“Presentato il 28 Luglio 2022 il Bonus Trasporti e previsto dal Decreto Legge n.50 del 17 Maggio 2022, e mirato ai Lavoratori, Studenti e Pensionati, e tutti i cittadini che utilizzano il Trasporto Pubblico.

Il bonus di un importo massimo pari a 60€ è destinato a tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici e hanno un reddito fino a 35.000€, può essere richiesto dai possessori di SPID e CIE (carta d’identità elettronica) sul sito https://bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Un occasione questa del Bonus per incentivare il Trasporto Pubblico, che in Basilicata molte volte è sintomo di inefficienza e inutilizzo, ma che contrariamente deve essere in un paese civile il mezzo di trasporto privilegiato, soprattutto in momento dove il costo del carburante è salito notevolmente e il traffico blocca le nostre Città.

Come FIT-CISL di Basilicata siamo pronti a dare un supporto alla richiesta del bonus a tutti gli Iscritti alla CISL e ai Cittadini che non riescono autonomamente a fare la richiesta sul sito del Ministero”.

