Brutto incidente stradale in provincia di Potenza.

Stamattina a Tramutola, sulla strada che conduce a Montesano sulla Marcellana un’auto si è ribaltata.

Coinvolta nell’impatto una 30enne di Moliterno.

La conducente è stata soccorsa in eliambulanza per essere poi ricoverata in codice rosso all’ospedale di Potenza.

Tuttora sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

