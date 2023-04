Potenza: al via “Primavera In Danza”, laboratorio coreografico intensivo dedicato a tutti gli appassionati della danza! Ecco chi saranno gli ospiti d’eccezione

Le sacre du printemps.

Il sacro della primavera, balletto che manifestava la gioia terrena e il trionfo celestiale della natura, compie 110 anni.

Deve la sua grandezza a tre visionari del teatro del Novecento: Nijinsky, Djagilev e Stravinskij.

L’ intenzione del suo creatore era di esprimere la crescita sublime della natura che si rinnovava, quella violenta primavera russa che sembrava iniziare come uno scricchiolio di tutta la terra.

Questo anniversario è il motivo ispiratore dell’evento “Primavera In Danza” presentato dall’associazione culturale Danza Maeva di Potenza, con il patrocinio della Provincia di Potenza, in collaborazione con a.s.d. Kamasport di Calvello e il centro Dinamyka Fitness di Muro Lucano.

Domenica 16 Aprile, nel capoluogo di regione, la magnifica cornice del Museo archeologico provinciale in via Lazio 18, scrigno di cultura, con le sue esposizioni permanenti, ospita la prima edizione de “Primavera In Danza”, laboratorio coreografico intensivo dedicato a tutti gli appassionati della danza.

Alle 9.30 si svolgerà il corso di Contemporary Contact, tenuto dai ballerini Raffaele Rizzo e Danilo Calabrese, professionisti di diverse produzioni televisive e teatrali come il Divina Commedia Opera Festival, Mafia mondo parallelo, presso l’Opera Royal de Wallonie, di Liegi e molto altro.

Il Contact è quell’attività coreografica e di danza, basata sui punti di contatto fisico tra due o più danzatori, in cui entra in gioco non solo il contatto fisico, auditivo, cinetico, percettivo, energetico ed anche affettivo; tra gli obiettivi, quello della capacità di adattamento del corpo a sostenere ogni contatto accidentale, sfidando la forza di gravità e la fiducia tra i partner.

Alle 11.15 l’incontro con Martina Alicata Terranova, ex ginnasta della Nazionale Italiana di ritmica e la sua masterclass dedicata al training della disciplina e ai maneggi degli attrezzi

Alle 13.45 Bboy Stable, ballerino e coreografo di hip hop e break dance, istruttore di urban dance, campione italiano e vicecampione mondiale a Los Angeles, avvia il laboratorio sui diversi stili dell’hip hop e della break dance.

Alle 15.30 conclude la rassegna delle lezioni, la masterclass di musical con Stefania Pacifico, danzatrice diplomata alla Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma; performer e già Capo Balletto e Responsabile Artistico della COMPAGNIA DELLA RANCIA.

L’artista presenta un medley fatto di recitazione, canto e ballo tratto dall’originale di Raffaele Paganini e Tosca.

Alle 18.30 il Museo apre le porte della sala convegni al pubblico, per la presentazione del workshop finale: dalla sala alla scena, quanto studiato dai partecipanti si declina in produzione performativa con il prezioso contributo artistico dei Ballerini e Maestri ospiti.

