Calcio, play-off: cresce l’attesa per l’incontro tra le squadre lucane Picerno e Potenza! Queste le ultime notizie

Stasera alle ore 20:30 una partita storica per la Basilicata.

Quindi non c’è da stupirsi per il tutto esaurito dell’imminente sfida allo stadio “Donato Curcio” di Picerno.

Si tratta dello storico derby tra due squadre che hanno raggiunto i play-off: Picerno e Potenza.

La squadra di Longo è stata tra le più continue nel girone di ritorno, inanellando una serie di 12 risultati utili consecutivi prima della sconfitta nell’ultimo turno contro il Pescara.

Gli ospiti sono riusciti ad agguantare i playoff all’ultima giornata vincendo contro la capolista Catanzaro.

Per passare il turno, il Potenza deve puntare alla vittoria.

Per il Picerno invece situazione di partenza migliore.

In caso di parità a conclusione dei 90′, si andrà ai supplementari.

E in caso di parità anche qui, andrà avanti la squadra del Picerno.

In una nota stampa, la società AZ Picerno comunica:

“sono stati tutti venduti i tagliandi.

A garanzia dell’ordine pubblico e per non incorrere in alcun tipo di sanzione personale, le Società dell’AZ Picerno e del Potenza Calcio raccomandano, pertanto, di non raggiungere lo stadio Donato Curcio di Picerno a coloro i quali siano sprovvisti del tagliando valido per l’accesso allo Stadio”.

Il Potenza Calcio annuncia i nomi degli arbitri:

“La CAN di C ha reso nota la designazione arbitrale per la gara del primo turno playoff AZ Picerno – Potenza.

Di seguito la composizione:

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere (sezione di Paola)

Assistente 1: Fabio Mattia Festa (Avellino)

Assistente 2: Diego Peloso (Nichelino)

Quarto Ufficiale: Domenico Mirabella (Napoli)”.

Appuntamento a stasera quindi con questa storica sfida che sicuramente non mancherà di regalare emozioni.a

