Camminatori sulle orme di Scotellaro, grande e indimenticabile poeta lucano, fanno tappa anche a Potenza! L’iniziativa

Sarà l’assessore alla Cultura e al Turismo al Comune di Potenza, Stefania D’Ottavio a ricevere, domenica 16 aprile 2023, nella Sala degli Specchi del Teatro ‘F. Stabile’, alle ore 18, i protagonisti del progetto ‘In cammino verso Tricarico’.

L’appuntamento, organizzato da Universosud Editrice, prevede, dopo l’introduzione che sarà curata dall’assessore D’Ottavio, interventi di esponenti del mondo della cultura, tra gli altri, Maria Rosaria Macchia, Leonardo Pisani e Gianfranco Blasi.

All’iniziativa partecipano l’ ‘ASD Delta Atletica Ebolitana Valle del Sele’, l’ ‘Associazione Rocco Scotellaro – Ribellarsi Si può’, la ‘Fondazione Luigi Gaeta – Centro Studi Carlo Levi’ e il ’Museo della Bufala e della Mozzarella’, ed è stata voluta in occasione del ‘centenario della nascita’ (19 aprile 1923), di Rocco Scotellaro, per celebrarne la vita, le lotte e la cultura politica, spiegano gli organizzatori.

Scotellaro, letterato, politico, poeta lucano, tra i maggiori autori del ‘Novecento’, “è ricordato per le sue opere, la sua passione e il suo amore per la civiltà contadina, a cui ha dedicato la gran parte della sua attività politica e letteraria” sottolinea la D’Ottavio.

Rocco Scotellaro, figlio di contadini, vissuto per gran parte della sua vita a Tricarico, conosceva bene le condizioni in cui versava la popolazione rurale lucana, spesso era in contatto con ricercatori italiani e stranieri in ambito di analisi socio-antropologiche.

I viaggi per motivi di studio gli avevano fornito un quadro generale delle varie realtà contadine, cogliendo forti similitudini tra quanto accadeva in Basilicata e la situazione dell’intero Meridione.

Conclude l’assessore D’Ottavio:

“Una bella e importante occasione per approfondire la conoscenza di questo straordinario figlio della Lucania, che ha rappresentato e rappresenta una figura di spicco che dà lustro all’intera regione e mostra, anche fuori dai nostri confini, le capacità e il talento che la Basilicata è in grado di esprimere ai massimi livelli”.

