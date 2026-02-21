Castrocucco di Maratea, la strada resta chiusa: questi gli aggiornamenti

Prolungata la chiusura della SS18.

La strada infatti resterà chiusa lunedì per il completamento delle verifiche di sicurezza.

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale di Maratea:

“Si avvisa la cittadinanza che la manutenzione e le verifiche sul sistema di monitoraggio della frana in loc. Castrocucco non sono ultimate e che all’esito di un ulteriore intervento tecnico in parete, che verrà effettuato nella mattinata di lunedì p.v., si valuterà il raggiungimento delle condizioni minime di sicurezza necessarie alla riapertura al traffico dell’arteria stradale.

La circolazione stradale resterà quindi interrotta anche lunedì 23 febbraio 2026″.