Coldiretti Basilicata: Celestino è il nuovo direttore della provincia di Potenza. Auguri di buon lavoro

Il consiglio direttivo della federazione provinciale della Coldiretti Basilicata, ha nominato Luca Celestino, neo direttore della provincia di Potenza della confederazione agricola.

Nel corso della sua esperienza professionale vanta:

l’esperienza, cominciata nel del 2018, in Basilicata come coordinatore Gestionale;

precedentemente ha maturato altre esperienze in Coldiretti Calabria e Puglia,

Celestino prende il posto di Franco Carbone, nei giorni scorsi nominato direttore di Ara Basilicata.

Il neo eletto ha dichiarato:

“Sono onorato di svolgere questo incarico in una terra che mi accolto ormai da 5 anni.

Sono consapevole del grande impegno che ciò riveste, in questo preciso momento storico.

Ancora una volta, a guidarmi sarà il grande senso di responsabilità che mi ha visto sin qui impegnato.

In passato lo stesso ruolo, mi ha consentito di conoscere il tessuto agricolo e le forti attitudini del territorio che metterò a frutto per affrontare i più opportuni percorsi: come nuovi scenari di mercato e l’individuazione di nuove opportunità.

Ringrazio la Confederazione Nazionale Coldiretti e i dirigenti della Federazione locale per la fiducia accordatami e porgo un caro saluto al direttore uscente e amico Franco Carbone: ho avuto modo di apprezzarlo umanamente e professionalmente, in questi anni, in cui ho avuto modo di lavorare con lui”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)