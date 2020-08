Coronavirus, assembramenti a Matera: obbligo di mascherina nel centro storico e nei Sassi! Il provvedimento

Da oggi, e fino al 7 Settembre, sarà obbligatorio l’uso della mascherina a Matera, nel Centro Storico, nei Sassi, in Piazza Cesare Firrao ed in Piazza Tre Torri.

Lo ha disposto il Sindaco di Matera, de Ruggieri, in esecuzione dell’Ordinanza del Ministro della Salute, adottata il 16 Agosto scorso.

Dopo una prima sensibilizzazione ed un invito al senso di responsabilità, si è ora reso necessario imporre un piccolo sacrificio per il grande obiettivo della tutela della salute pubblica e privata.

Il provvedimento si è reso necessario a causa degli assembramenti che si verificano in alcune aree della Città e dell’inosservanza da parte di alcuni esercenti delle linee guida adottate dalla Conferenza Stato-Regioni in occasione della riapertura delle attività economiche, oltre che per la ripresa della crescita dei contagi anche a Matera.a

