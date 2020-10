Coronavirus, il Governatore della Banca d’Italia: “Non si tornerà ai livelli pre-Covid prima di almeno un paio d’anni”

Ci vorranno 2 anni per tornare all’economia italiana pre-Covid.

A fare la previsione è il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che stamane ha usato queste parole nell’intervista fatta con Bloomberg TV:

“Stiamo monitorando continuamente la situazione, è molto difficile fare scenari di previsioni in questo periodo.

La ripresa proseguirà l’anno prossimo ma non si tornerà ai livelli pre-Covid prima di almeno un paio d’anni.

Bisogna considerare come si svilupperà la pandemia e i rischi degli ‘stop and go'”.

Visco inoltre ha sottolineato come le misure introdotte in questa situazione particolare di crisi non debbano essere ritirate troppo presto proprio per sostenere la ripresa economica.

Cosa ne pensate?

