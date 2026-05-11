A Potenza il convegno gratuito “Sport, marketing e grandi eventi: strategie per un territorio che vince”. I dettagli

I grandi eventi sono – sin dall’antichità – manifestazioni che coinvolgono gli interessi di un ampio pubblico, legate alla tendenza umana all’incontro e al confronto, in modo ancor più particolare quando si parla di eventi sportivi, che spingono l’uomo ad aggregarsi per condividere un momento sociale di elevata importanza.

Fondamentali inoltre per i territori, per farsi conoscere e apprezzare dal mondo esterno, oltre che per avviare programmi di riqualificazione e ammodernamento.

Di questo e tanto altro si parlerà nel convegno “Sport, marketing e grandi eventi: strategie per un territorio che vince”, che si terrà Martedì 12 Maggio alle ore 18:00, presso la Sala Lacava del Museo Archeologico Provinciale di Potenza.

Dopo i consueti saluti istituzionali, il convegno – organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport CONI Basilicata – sarà introdotto da Mimmo Veltri, Responsabile Area Comunicazione, Marketing e Management; a seguire gli interventi di Enzo Mitro, già assistente arbitrale internazionale e direttore generale, Rocco Galasso, vicepresidente A.Di.Se e Fabio Santoro, Manager Sportivo (Lega Serie A, Lega Pro, FIGC).

A moderare gli interventi il vicepresidente della Scuola Regionale dello Sport CONI Basilicata, Michele Sabia.

L’evento è aperto a tutti con ingresso libero e gratuito.

Ecco la locandina con ulteriori dettagli.