Potenza: in provincia il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico affronta problematiche sanitarie e soccorso in condizioni complesse. I dettagli

Si sono svolte il 9 e 10 Maggio, in località Madonna del Pollino nel territorio di San Severino Lucano, le giornate formative e di mantenimento del corso Btls promosse dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

L’attività ha coinvolto allievi provenienti dal Servizio regionale Campania, impegnati in un intenso percorso di addestramento tecnico e sanitario finalizzato alla gestione delle emergenze in ambiente impervio e montano.

Nel corso delle due giornate, grazie alla presenza di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, i 12 partecipanti sono stati messi alla prova attraverso simulazioni operative in scenari realistici, affrontando problematiche sanitarie e tecniche legate al soccorso in condizioni complesse.

Le esercitazioni hanno riguardato l’utilizzo di presidi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti fondamentali per intervenire in sicurezza durante operazioni di recupero e assistenza sanitaria.

Il percorso formativo rappresenta una specializzazione di alto livello nel soccorso tecnico e sanitario, capace di fare la differenza nelle situazioni di emergenza più delicate, dove rapidità d’intervento, preparazione e coordinamento risultano determinanti.

Le attività si sono svolte in un contesto ambientale particolarmente adatto alle esercitazioni operative, confermando ancora una volta l’importanza della formazione continua per gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico.