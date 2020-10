Coronavirus Tito: tutti negativi gli ultimi tamponi processati! I dettagli

Graziano Scavone, il Sindaco del Comune di Tito (PZ), comunica:

“Aggiornamento situazione Covid: nelle scorse ore sono stati processati diversi tamponi effettuati negli ultimi giorni, tutti con esito negativo.

Mi preme ringraziare i diretti interessati, a cui va il nostro augurio di pronta guarigione, per il senso di responsabilità dimostrato in questi giorni con l’immediato isolamento domiciliare della rete dei contatti stretti e la sospensione delle attività a rischio.

Ringrazio altresì tutti coloro che in questi giorni, anche ricorrendo a strutture private convenzionate, hanno voluto accertare la propria condizione di salute e stanno rispettando l’isolamento domiciliare.

Saranno giorni in cui faremo spesso i conti con ansia e preoccupazione, legittime ci mancherebbe, ma dobbiamo affrontarle con forte senso di responsabilità comune.

Iniziamo magari col rinunciare anche a tutti quei momenti familiari e conviviali rinviabili, può aiutare a contenere la diffusione nei nuclei familiari.

Per quanto potremo, d’intesa con la dirigenza scolastica e con le autorità sanitarie competenti, proveremo a non interrompere la continuità didattica, o quanto meno a sospenderla solo quando è il caso e comunque avendo sempre a riferimento i protocolli sanitari in vigore per la scuola.

Per quanto riguarda l’assistenza alle persone positive, continueremo, anche attraverso l’impiego di volontari, a garantire i servizi di consegna farmaci e alimenti laddove richiesti.

Stiamo continuando a sollecitare la Regione, Provincia e Cotrab per il potenziamento delle corse scolastiche verso e da Potenza, al fine di far viaggiare in sicurezza i nostri ragazzi ed i lavoratori pendolari, auspicando che la Regione si affretti a dare soluzioni alle problematiche puntualmente segnalate.

Nella giornata di martedì, riuniremo il Centro Operativo Comunale per coordinare, insieme alle forze dell’ordine e di polizia locale, associazioni di volontariato e dirigenza scolastica, le attività per i prossimi giorni e valutare se occorrono nuove misure anche alla luce delle prossime disposizioni ministeriali.

Teniamo alta la soglia di attenzione, rispettiamo le regole di distanziamento, divieto di assembramento e uso della mascherina ovunque, nonché igienizzazione delle mani e dei locali.

Auguro a tutti voi di trascorrere una serena domenica”.

