“Dei treni nuovi sulla tratta Potenza-Avigliano nessuna traccia”: ecco la denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Ciufer Basilicata:

“Dovevano arrivare entro il mese di giugno, ma dei treni nuovi sulla tratta Potenza-Avigliano non vi è traccia.

Si va avanti di rinvio in rinvio.

Peccato, perchè Avigliano potrebbe vivere una “seconda giovinezza”, un rilancio vero, ma va alzato urgentemente il livello dei servizi pubblici offerti.

Il ruolino di marcia annunciato da Colamussi non è stato rispettato ed i vagoni Stadler fermati dall’Ansfisa, l’agenzia per la sicurezza ferroviaria, non sono ancora tornati sui binari.

Se funzionasse a dovere, il treno sarebbe un’ottima soluzione di mobilità comoda ed ecologica. In Basilicata, poi, aiuterebbe moltissimo a snellire un’altra situazione disastrosa della nostra Regione come quella delle strade, troppo spesso inadeguate alla mole di traffico, congestionate e malridotte.

Basti soltanto pensare a quell’autentica Via Crucis a cui si deve sottoporre chi utilizza la strada di grande comunicazione Genzano – Acerenza – Potenza”.a

