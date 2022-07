E’ ufficiale: tappa a Maratea per il Frecciarossa!

“E’ una bella notizia quella del Frecciarossa che da oggi fa tappa nella stazione di Maratea.

Ringraziamo l’amministratrice di Rete Ferroviaria italiana, Vera Fiorani per l’attenzione posta nei confronti della nostra Basilicata così come le avevamo chiesto in un incontro istituzionale avvenuto lo scorso 10 febbraio a Roma nell’ufficio della viceministra delle Infrastrutture e mobilità Teresa Bellanova di Iv”.

E’ quanto dichiarano il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Mario Polese e il capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale Luca Braia a margine dell’inaugurazione del collegamento che consentirà fino a metà settembre prossimo la fermata a Maratea di due treni Frecciarossa nella località turistica lucana.

Spiegano i due esponenti regionali di Iv Basilicata:

“Alla viceministra e alla Ad di RfI avevamo posto la necessità di potenziare ferroviaria dei collegamenti per Maratea viste le difficoltà su strada legate ai lavori per la messa in sicurezza della Ss18 che unisce Sapri a Maratea.

Ovviamente c’è ancora tanto da fare perché i lavori sulla Ss18 dureranno anni mettendo a dura prova un territorio quello di Maratea che vive di turismo”.

