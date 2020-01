FCA si prepara al lancio di una nuova tecnologia! Ecco di cosa si tratta

Fca si prepara al lancio di Uconnect 5.

Come precisa la rivista al Volante.it:

“Questa nuova tecnologia basato sul sistema operativo Android, sarà disponibile a partire dalla fine di quest’anno progressivamente su vari modelli del gruppo FCA.

Consentirà di scaricare gli aggiornamenti direttamente via internet e sarà sempre connesso grazie al modulo LTE integrato (è pronto anche per funzionare con la connessione veloce 5G).

PERSONALIZZABILE – I miglioramenti introdotti riguardano tutti gli aspetti, a partire dall’interfaccia più facile da usare.

Lo Uconnect 5 è personalizzabile, infatti consente di memorizzare fino a cinque diversi profili, in modo che ogni utente quando sale in macchina può avere la musica preferita, la temperatura del climatizzatore, l’organizzazione della schermata principale (home) e la posizione dei sedili e degli specchietti precedentemente preimpostati.

È possibile collegare gli smartphone grazie ai protocolli Android Auto e Apple CarPlay, che sono attivabili senza fili; quindi non è più necessario collegare il dispositivo all’auto con un cavo.

DUE ASSISTENTI VOCALI – Lo Uconnect 5 dispone di un sistema di controllo vocale più avanzato, che si attiva con una ‘parola chiave’ legata alla marca su cui è montato e migliora la capacità di ascolto anche in situazioni di rumore di sottofondo elevato (quando ad esempio ci sono i finestrini abbassati o la pioggia battente), permettendo all’utente di impostare il navigatore, la temperatura del climatizzatore e altre funzioni disponibili.

È disponibile anche un secondo assistente vocale: si tratta di Alexa realizzato da Amazon.

NAVIGATORE E ALTRI SERVIZI – Un’altra funzionalità inedita dello Uconnect 5 è la possibilità di collegare due smartphone contemporaneamente; caratteristica che consente anche ai passeggeri di interagire con il sistema (è comunque possibile impostare la priorità di un dispositivo rispetto all’altro).

Si aggiorna anche il navigatore, basato sul software della TomTom, che include i servizi in tempo reale per il traffico e delle funzionalità specifiche per le auto elettriche; attraverso il Dynamic Range Mapping il conducente può visualizzare l’autonomia e la distanza percorribile con i livelli di ricarica.

Tra i nuovi servizi introdotti con il nuovo Uconnect 5 rientra la possibilità di pagare cibi e bevande o prenotare un tavolo al ristorante“.