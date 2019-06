Firmato il contratto di affidamento dello Stadio Viviani al Potenza Calcio: i dettagli

Firmato il contratto di affidamento dello Stadio Viviani al Potenza Calcio fino al 30 giugno 2020, procedura indispensabile per consentire nuovamente alla principale squadra di calcio della Città di disputare il prossimo campionato di Lega Pro.

L’Amministrazione esprime soddisfazione per il raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla Giunta, che consentirà anche alla squadra del Picerno di usufruire del campo di calcio del capoluogo di regione per il medesimo campionato.

Si apprezza in particolare la disponibilità del Potenza Calcio che consentirà l’accesso alla struttura all’altra squadra lucana e ai suoi tifosi senza particolari oneri.

Si precisa altresì che l’Amministrazione in sede di rinnovo aveva l’obbligo di incassare il canone scaduto e non pagato, relativo alle due annualità precedenti, non potendo procedere alla compensazione con eventuali crediti vantati dal Potenza Calcio, al momento non esigibili poiché non ancora riconosciuti come debito del Comune di Potenza.

Dette ultime somme, se spettanti, verranno liquidate all’esito del procedimento previsto dalla normativa vigente.