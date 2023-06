Frecce Tricolori in volo su Potenza: l’Aeronautica Militare ringrazia l’Italia. Ecco quando è previsto il passaggio

L’Aeronautica Militare italiana celebra il suo centesimo anniversario e, per commemorare questa importante ricorrenza, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori, con i suoi 10 piloti, sta sorvolando i capoluoghi di regione italiani, nell’ambito dell’iniziativa ‘L’Aeronautica Militare ringrazia l’Italia’, per esprimere la propria gratitudine “a tutti i cittadini per il supporto ricevuto in questi suoi 100 anni di storia”.

Il passaggio sulla città di Potenza è previsto nella giornata di venerdì 23 giugno, alle ore 15,30 circa.a

