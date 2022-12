Furti in casa durante le festività natalizie: al via i controlli anche dei Carabinieri Cinofili di Tito! Ecco cosa hanno scoperto

In previsione del Natale i Carabinieri del Comando Provinciale di Matera hanno svolto un servizio di controllo coordinato del territorio che ha visto la partecipazione di militari e mezzi delle Compagnie di Matera, Pisticci, Policoro, Tricarico.

Sono stati attuati posti di controllo su arterie stradali sia urbane che periferiche della provincia, soprattutto per contrastare reati predatori come furti in appartamento e rapine.

Al servizio hanno preso parte anche militari del Nucleo Cinofili di Tito (PZ) nonché varie pattuglie in abiti civili dei Nuclei Operativi e Radiomobile e del Nucleo Investigativo.

Durante i controlli i Carabinieri hanno denunciato 2 persone in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera per il reato di detenzione illecita finalizzata alla vendita di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, sequestrando complessivamente nelle due circostanze 28 grammi di hashish, la somma contante di € 5.500 in banconote di piccolo taglio (verosimile provento di attività di spaccio), un bilancino di precisione ed un bastone con l’estremità ricoperta di nastro isolante per l’impugnatura.

Nel complesso sono state:

controllate 91 autovetture;

identificate 114 persone;

elevate numerose contravvenzioni al codice della strada;

controllati 10 esercizi commerciali;

sequestrate alcune dosi di hashish per uso personale, con conseguente segnalazione alla Prefettura di Matera per il ritiro della patente di guida e la sottoposizione presso il SERT ad un programma di recupero dalle tossicodipendenze.

Anche nei prossimi giorni, e per tutta la durata delle festività, i Carabinieri del Comando Provinciale di Matera continueranno a mantenere alta l’attenzione sul territorio, con l’esecuzione di specifici servizi rivolti a prevenire e reprimere la commissione di reati e di fenomeni d’illegalità diffusa attraverso i controlli alla circolazione stradale, l’identificazione di persone e il pattugliamento continuo sia nei centri abitati che nelle aree rurali.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)