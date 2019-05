Giovani sbandieratori di Avigliano in gara per il titolo di Campioni d’Italia! I dettagli

Tutto pronto per l’8^ edizione della Parata Nazionale della Bandiera Under 18, importante manifestazione sportiva dedicata ai giovani atleti patrocinata dalla Lega Italiana Sbandieratori, che quest’anno sarà ospitata a Pesaro nelle giornate del 31 maggio e dell’1 e 2 giugno.

Nel fine settimana giungeranno nel capoluogo marchigiano oltre 600 persone, tra atleti e accompagnatori, appartenenti a 16 compagnie provenienti da otto regioni.

In gara, a contendersi l’ambito titolo di Campioni d’Italia 2019, ci saranno gli sbandieratori e i musici di:

Amelia (TR)

Avigliano (PZ)

Valmarina di Calenzano (FI)

Zeveto città di Chiari (BS)

Costigliole d’Asti (AT)

Fano (PU)

Gallicano (LU)

Legnano (MI)

Lucca – Contrada Sant’Anna in Piaggia

Lucera (FG)

Montefalco (PG)

Soriano nel Cimino (VT)

Foligno (PG)

Vigevano (PV)

Viterbo con il Gruppo storico musicale città di Viterbo e dell’associazione culturale “Pilastro”.

Il Campionato è organizzato dal Gruppo storico “La Pandolfaccia” di Fano in collaborazione con l’APA (Associazione Pesarese Albergatori) e gode del patrocinio del Comune di Pesaro e della Regione Marche.

Dichiara Fabio Frattesi, presidente de ‘La Pandolfaccia’:

“Siamo onorati di ospitare un evento LIS come questo in cui tanti giovani hanno la possibilità di mettersi a confronto e passare un bel week-end in compagnia, condividendo passioni che li accomunano.

Gli atleti che si esibiranno nella tre giorni pesarese sono il futuro delle nostre compagnie, e per questo vanno trattati come un patrimonio inestimabile, perché al giorno d’oggi non è facile trovare nuove leve.

Quindi meritano un palcoscenico di tutto rispetto, nella speranza che si divertano e portino a casa un bel ricordo di questo evento”.

Cinque le specialità in cui si sfideranno gli atleti:

singolo tradizionale coppia tradizionale piccola squadra grande squadra assolo musici

per un totale di circa 130 gare a cui il pubblico potrà assistere liberamente.

Ad aggiudicarsi il titolo di Campione d’Italia sarà la compagnia che otterrà i punteggi più alti nelle tre fasce (under 12, under 15 e under 18).

Come sempre la Parata Under 18 si annuncia come uno spettacolo unico nel suo genere, in cui i giovani sbandieratori e musici saranno i veri protagonisti e potranno dimostrare capacità, abilità e attitudini sia nell’arte della bandiera che nel suonare chiarine, tamburi e rullanti.

Il regolamento tecnico di riferimento delle gare è lo stesso della manifestazione maggiore, la Parata Nazionale LIS (ospitata lo scorso anno proprio a Pesaro), ma con un particolare accento posto sul confronto e sull’aggregazione, piuttosto che sull’aspetto strettamente agonistico.

PROGRAMMA DELLA PARATA

Le gare prenderanno il via alle 15:30 di venerdì 31 maggio, dopo la cerimonia di apertura fissata alle 15:00 in Piazza del Popolo.

A sfidarsi per prime nel rettangolo fino alle 19 saranno le coppie di sbandieratori, successivamente, dalle 21:00, è prevista la gara di “assolo musici” in Piazzale della Libertà.

Sabato 1° giugno si ricomincerà alle 9:00 in Piazza del Popolo con i singolisti che si esibiranno davanti ai giudici fino alle 12:00.

Alle 16:30, ancora in Piazza del Popolo, si svolgerà la gara di “grande squadra”, mentre, in serata in un locale del centro città è stata organizzata una grande festa per tutti gli ospiti della manifestazione.

La terza giornata, quella del 2 giugno, comincerà alle 10 nel Piazzale della Libertà con l’ultima competizione: la piccola squadra.

Il programma si chiuderà alle 13:00 con la cerimonia di premiazione per ogni categoria e fascia, fino alla proclamazione della Miglior Compagnia d’Italia, cioè quella che avrà ottenuto il punteggio più alto nella combinata.

Elenco delle compagnie in gara:

1. Sbandieratori e Musici Città di Amelia

2. Associazione Culturale e Ricreativa San Vito Martire di Avigliano

3. Alfieri e Musici della Val Marina di Calenzano

4. Sbandieratori e Musici Zeveto Città di Chiari

5. “Gli Alfieri” Sbandieratori e Musici di Costigliole d’Asti

6. Gruppo Storico “La Pandolfaccia” di Fano

7. Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano

8. Sbandieratori e Musici Città di Legnano

9. Sbandieratori e Musici Città di Lucca- Contrada Sant’Anna

10. Sbandieratori e Musici Città di Lucera

11. Gruppo Storico Sbandieratori e Musici Città di Montefalco

12. Gruppo Sbandieratori e Musici Nobile Contrada Trinità di Soriano nel Cimino

13. Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo

14. Sbandieratori e Musici “Associazione Culturale Pilastro” di Viterbo

15. Sbandieratori e Musici città di Foligno

16. Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca di Vigevano

Facciamo un grande in bocca al lupo agli artisti lucani che si esibiranno nel comune trentino cercando di portare a casa il titolo di “Migliore compagnia d’Italia”.