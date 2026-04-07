Giro d’Italia a Potenza: Prefetto Campanaro prepara sicurezza per la tappa in città

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, mercoledì 8 aprile prossimo, alle ore 10,30, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per la messa a punto delle misure di safety & security, in vista della quinta tappa del 13 maggio prossimo “Praia a Mare-Potenza” del 109° Giro Ciclistico d’Italia.

Alla riunione sono stati invitati, oltre al Sindaco di Potenza, al Presidente della Provincia di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, gli Assessori regionali alle infrastrutture e mobilità ed alle attività produttive della Regione Basilicata, i ventisei Amministratori locali dei comuni interessati dall’attraversamento della carovana, il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Potenza, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118, il responsabile della Struttura Territoriale ANAS di Basilicata, il dirigente della Protezione Civile della Regione Basilicata e il direttore ciclismo della R.C.S. SPORT S.p.A.