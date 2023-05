Avigliano: l’ufficio postale presto riprenderà la sua piena funzionalità! Ecco tutti i servizi aggiuntivi previsti

Importanti novità per i cittadini di Avigliano.

“Dal 20 maggio prossimo l’ufficio postale di Via Sandro Pertini riprenderà la sua piena funzionalità, così eliminando il disagio arrecato dai lavori di riqualificazione, con una serie di servizi al cittadino aggiuntivi legati al progetto Polis”.

È quanto fa sapere il Sindaco, Giuseppe Mecca, che aggiunge:

“Sarà possibile infatti ottenere dal Certificato Casellario Giudiziario alla richiesta di Passaporto (prima richiesta e rinnovo), Carta d’identità Elettronica, emissione primo Codice Fiscale (neonato), ri-emissione/duplicato Carta Nazionale Servizi -Tessera Sanitaria -Codice Fiscale ed anche duplicati patente.

Non solo anche una serie di certificati anagrafici, di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza AIRE, di stato civile, di stato di famiglia e così via.

Ancora sarà possibile ottenere il Cedolino Pensione, Certificazione Unica, fino alla Prenotazione su CUP Unico Regionale e all’esonero/esenzione Canone RAI.

Una vera e propria trasformazione dell’ufficio postale tradizionale, nella direzione della digitalizzazione, che certamente consentirà al cittadino di ottenere una serie di servizi importanti, con risparmio di tempo e di energie“.a

