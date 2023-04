Grande partita per l’Academy Basket Potenza che mette ko il Maddaloni! Complimenti

Dopo un primo quarto complicato (canestro di Papa per il 4-17 in apertura di secondo parziale), l’Academy Basket Potenza piazza due break (uno di 22-0, l’altro di 18-0 ad inizio ultimo periodo) e conserva la sua imbattibilità casalinga anche nel match interno con Maddaloni.

I potentini hanno le mani congelate nei primi minuti e pagano la vivacità e gli accorgimenti tattici ospiti, poi esplode il ciclone Rizman (18 punti e 4 triple nel solo secondo quarto), al rientro in campo oltre cinquanta giorni dopo la trasferta di Sarno, e l’Academy cambia totalmente l’inerzia della partita, cambiando i giri anche della sua difesa.

Il break si dilata fino al 26-17 (22-0) e viene interrotto solo da un canestro del positivo Pascarella, ma in apertura di terzo periodo tocca anche il +18 (41-23), con lo scatenato esterno sloveno di casa Academy giunto nel frattempo a quota 26 (chiuderà con 7/8 dall’arco in appena 24’ di utilizzo).

La solida squadra ospite, tuttavia, non molla la presa e resta a contatto all’ultimo intervallo, contenendo il distacco entro la doppia cifra di svantaggio: nulla che lasci presagire ad un inizio di quarto periodo che stronca definitivamente l’equilibrio della partita.

Una tripla di Esposito e due del solito encomiabile Leone (anche 9 rimbalzi e 3 assist), accompagnati dalla vivacità di Naddeo in cabina di Regia, propiziano un 18-0 che con i due liberi del play salernitano aggiornano il gap fino al +26 (64-38 al 35’), senza lasciare alcun punto ai kalatini nella prima metà di periodo.

E’ solo in questo momento che la difesa allenata un po’ la presa, concedendo sei punti in fila all’intraprendente Arciero, in attesa della sirena finale che sancisce il ventunesimo successo stagionale degli uomini di Bochicchio, in attesa dello scontro diretto di mercoledì alle 19.30 al PalaPergola nel recupero con Caiazzo.

Nell’intervallo del match la società ha premiato con una medaglia atlete, tecnici e dirigenti dell’ASD Invicta Basket Potenza, legata all’Academy da rapporto di collaborazione, per la brillante vittoria del campionato regionale femminile Under 13, abbinato alla NBA Jr. League.

Academy Basket Potenza – Pallacanestro San Michele Maddaloni 70-53 (4-15; 31-23; 46-38)

Academy: Rizman 31, Vece ne, Pace ne, D’Urzo 2, Muscillo, Torlontano, Naddeo 8, Angius, Esposito 11, Vaccaro 2, Leone 16. All. Bochicchio, Ass. Fiore

Pallacanestro San Michele: Albarella ne, Papa 8, Kovalchuk, Zazzaro, Spallieri, Gervasio 12, Arciero 10, Pascarella 9, Auriemma 5, Cavallaro 3, Nappi 6, Di Vico. All. Castaldo, Ass. Farina e Stella

Arbitri: Argenio e Petrillo di Avellinoa

