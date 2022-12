Il Potenza C5 torna in campo dopo due settimane difficili: forza ragazzi!

Dopo la pausa imposta dal calendario, torna in campo il Potenza che sfida sabato pomeriggio il Castellana per la decima giornata del campionato di Serie B, girone G di calcio a 5.

Fischio di inizio al PalaFive di Putignano alle ore sedici.

Spiega Giuseppe Benevento tecnico del Potenza C5:

“Sono state due settimane difficili perché abbiamo avuto diverse assenze per vari motivi durante le sedute d’allenamento.

La nota positiva è che per sabato avrò a disposizione tutti anche se qualcuno non al cento per cento in definitiva ci siamo preparati bene e sabato vogliamo dire la nostra sul campo del Castellana.

I pugliesi sono un osso molto duro.

Si, il Castellana è una squadra ben allenata, ben organizzata che gioca in maniera intelligente e sfrutta al massimo le potenzialità dei suoi singoli in base alle caratteristiche di ognuno, riuscendo dunque ad essere efficace anche a livello collettivo.

Il loro coach Basile sta contestualizzando in maniera straordinaria, il che lo rende a mio avviso un grande allenatore.

Quello che è certo è che noi non abbiamo intenzione di andare a Castellana in gita, sappiamo che sarà una partita dura ma proveremo con tutte le nostre forze ad uscire dal campo con un risultato positivo”.

Dirigeranno la sfida i signori Antonio D’Addato di Barletta e Giuseppe Cricoli di Termoli.a

