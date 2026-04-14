Il Potenza Calcio si prepara alla celebrazione per la conquista della prima storica Coppa Italia di Serie C: tifosi e cittadini invitati in centro storico. Ecco quando

LA COPPA IN PIAZZA. Celebrazione per la conquista della Coppa Italia di Serie C 2025/26

Giovedì 16 aprile si svolgerà la celebrazione per la conquista della prima storica Coppa Italia di Serie C del Potenza Calcio.

Potenza Calcio e Fondazione Potenza Futura rendono noto che, il 16 aprile, in Piazza Mario Pagano si svolgerà la celebrazione per la vittoria della Coppa Italia Regionale Trenitalia.

Sottolinea la società Potenza Calcio:

“L’evento rappresenta un momento di condivisione con la cittadinanza e tutti i tifosi rossoblù, per lo storico traguardo sportivo raggiunto dal club, simbolo di impegno, passione e appartenenza al territorio.

A partire dalle ore 17:00, la Coppa sarà esposta in piazza, offrendo a tutti i tifosi e cittadini l’opportunità di ammirare il trofeo e scattare fotografie celebrative.

L’arrivo della squadra è previsto per le ore 19:30, momento in cui avrà inizio la celebrazione in Piazza Mario Pagano.

Vi aspettiamo tutti in piazza!”.