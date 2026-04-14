A Ruoti riflettori puntati sull’artigianato sartoriale e la cucina tradizionale. L’evento in programma

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, l’Associazione Culturale Recupero Tradizioni Ruotesi, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, promuove un importante momento di confronto e riflessione sul valore del patrimonio artigianale e gastronomico locale.
L’incontro, dal titolo “Trame di Storia: Valorizzazione, Artigianato, Cucina e Identità Territoriale”, si terrà Mercoledì 15 Aprile 2026, alle ore 18:00, presso la sede del Comune di Ruoti.
L’obiettivo dell’iniziativa è puntare i riflettori su due pilastri della cultura italiana che rischiano di svanire: l’artigianato sartoriale e la cucina tradizionale.
Si tratta di saperi antichi che rappresentano la spina dorsale della nostra storia e che richiedono una salvaguardia attiva per non disperdere un’eredità culturale inestimabile.
“Difendere l’artigianato e la cucina di una volta non significa solo guardare al passato, ma proteggere l’identità del nostro territorio per le generazioni future.”
Il dibattito sarà introdotto dai saluti istituzionali del Sindaco di Ruoti, l’Avv. Franco Gentilesca, che testimonierà l’impegno del Comune nel sostenere le eccellenze locali.
A seguire, il tavolo dei relatori vedrà il contributo di esperti del settore e rappresentanti delle categorie produttive:
- CNA Potenza: Giuseppe Macellaro
- Antonietta Tummolo (Manager Culturale): Strategie di valorizzazione del patrimonio immateriale.
- Liana Petralla (Ricercatrice): Intervento su “Il valore delle iniziative artigiane”.
- Rosanna De Carlo (Lady Chef): Un approfondimento su “La cucina Italiana e Tradizionale” come radice culturale.
- Pina Pascente (Sartoria): Testimonianza diretta dell’arte del fatto a mano e del recupero dei mestieri.
L’incontro sarà condotto e moderato da Felice Faraone.