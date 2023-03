Il Presidente Mattarella a Potenza: “Un grande onore per la comunità cittadina e per l’intera regione”. I dettagli

Come anticipato, l’Università degli Studi della Basilicata oggi festeggiare i 40 anni dalla sua fondazione.

In occasione di questa importante ricorrenza e per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023 presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Così il Sindaco di Potenza Mario Guarente, in merito alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Matterella nel capoluogo lucano:

“È un grande onore ospitare a Potenza il Presidente Mattarella in un’occasione così importante per l’Università, per la comunità cittadina e per l’intera regione.

Dopo 23 anni torna, in veste diversa, nel capoluogo lucano e la sua presenza ha per noi un significato estremamente profondo.

Potenza vuole guardare con fiducia al futuro, attraverso gli occhi dei giovani professionisti che in questo ateneo si formano da 40 anni e, poter ricevere oggi la visita del Capo dello Stato e ascoltare il suo messaggio, rappresentano il modo migliore per farlo”.

