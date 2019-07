In provincia di Potenza Sindaci e funzionari da Tunisia e Mauritania! Ecco l’iniziativa

Ancora poche ore per il “Workshop di scambio tra città e territori per la Resilienza territoriale e urbana”, promosso dalla Provincia di Potenza, allo scopo di scambiare buone pratiche in tema di “resilienza delle comunità” e “sicurezza umana”.

Domani, 25 tra Sindaci e funzionari del governo locale di 12 città di Tunisia e Mauritania, insieme ad alcuni funzionari dell’UNDRR (l’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di disastri) si recheranno a Viggiano e Campomaggiore.

Questo il programma nel dettaglio:

apertura ore 10.00 a Viggiano (sede del Comune) dove alcuni esponenti del Comune e del gruppo di protezione civile “Gruppo lucano” esporranno la buona pratica riconosciuta come role model (città modello) per la resilienza bottom up ( approccio ‘verso l’alto’: da elementi di base fino a un sistema complesso);

Nel pomeriggio, visita a Campomaggiore, paese che ha dovuto affrontare storicamente grandi problemi legati agli eventi franosi.

